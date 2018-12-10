وقال الشيخ حامد بن زايد إن دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ماضية في تجهيز بنية تحتية متطورة في المجالات والقطاعات كافة لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي وبناء مستقبل مشرق تنعم به أجيال الغد، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد أن رؤية الشيخ محمد بن زايد تركز دوما على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي، والتعاون في تنفيذ المشاريع المتميزة القادرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي بعيد المدى، مشيرا إلى أن محطة "كوسكو أبوظبي" للحاويات تعد من المشاريع الحيوية التي تمتد آثارها الإيجابية لتشمل عدة قطاعات، بما فيها الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأشاد الشيخ حامد بن زايد بعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية التي أرسى ركائزها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقائمة على رؤية إستراتيجية شاملة ومشتركة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر، التي استمرت بالنمو والتطور لتشمل العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأثنى الشيخ حامد بن زايد على جهود موانئ أبوظبي وتعاونها مع "كوسكو" ومختلف الجهات المحلية، لإنجاز هذا المشروع الإستراتيجي على النحو الأفضل.

ويأتي تدشين هذه المحطة ضمن إستراتيجية موانئ أبوظبي، الرامية إلى تطوير التجارة البحرية في الإمارة، وتعزيز التنوع الاقتصادي تماشيا مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال نمو التجارة على صعيد المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي الدكتور سلطان الجابر: "نثمن عاليا رؤية القيادة بتطوير منشآت عملاقة في مجال البنية التحتية للموانئ لتعزيز نمو حركة الملاحة والتجارة البحرية والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي. يعد افتتاح محطة كوسكو للحاويات نموذجا جديدا للتعاون التاريخي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وكلنا فخر بتحقيق هذا الإنجاز خلال عام زايد فمن خلال رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات الركائز الأساسية لبناء دولة حديثة تمتلك بنية تحتية متطورة وتمد يد الصداقة والتعاون الإيجابي البناء إلى مختلف البلدان حول العالم".

وأضاف: "يسهم هذا المشروع في دعم إستراتيجية أبوظبي ودورها الحيوي كبوابة رئيسية للتجارة والأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، وشريك إستراتيجي رئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية".

وتعزز محطة الحاويات الجديدة مكانة أبوظبي، مركزا عالميا لقطاع النقل البحري، كما تسهم في دعم مبادرة الحزام والطريق الصينية حيث تضم أكبر محطة لفرز الحاويات في منطقة الشرق الأوسط.

وتم بناء المحطة بموجب اتفاقية مدتها 35 عاما بين موانئ أبوظبي وشركة "كوسكو" الملاحية للموانئ المحدودة، التابعة لشركة "كوسكو" الملاحية، التي تعد واحدة من كبرى الشركات الملاحية المتكاملة في العالم، وتحظى بموجبها الشركة الصينية بامتياز توفير خدمات الحاويات في محطة الحاويات رقم 2 بميناء خليفة.

وتستثمر شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة أكثر من 1.1 مليار درهم " 300 مليون دولار" في المعدات الجديدة للمحطة، وتضاف هذه إلى استثمارات موانئ أبوظبي بقيمة 10 مليارات درهم ضمن إطار برنامج توسعة ميناء خليفة.