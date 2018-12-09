وقال السيسي في كلمته أمام جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" الذي بدأت أعماله صباح الأحد بمدينة شرم الشيخ " إن مصر حريصة على القيام بعدة إجراءات لدعم رواد الأعمال من الشباب"، مؤكدًا أن ذلك سياسة تقوم بها مصر نحو الشباب بمجموعة من الوسائل المشجعة.

وأشار إلى أن المنتدى يعد أحد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول القار الإفريقية، ويمثل تأكيدا للرؤية تجاه الشباب في مصر ودول القارة الإفريقية، والثقة في عقولهم وقدراتهم، وفقا لوكالة "واس".



وأوضح أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب مواصلة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في إفريقيا وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب القارة وتوفير الإمكانيات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم في الإبداع.