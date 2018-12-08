وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.8 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات في الشهر ذاته 25 بالمئة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الجمارك الصينية.

ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي تم تسجيله في أكتوبر، وقدره 31.8 مليار دولار، ويأتي بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 293.5 مليار دولار، مقارنة بـ251.3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن المفاوضات الهادفة لنزع فتيل الحرب التجارية مع الصين تسير "في أحسن حال".

وجاءت تصريحات ترامب بشأن حسن سير المفاوضات مع الصين بعد أيام قليلة على لقائه بنظيره الصيني شي جينبينغ، والاتفاق على هدنة تجارية مدتها 3 شهور من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف.