وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة لأدنى مستوى منذ 23 نوفمبر، مع هبوط المؤشرات داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وفايننشال تايمز 100البريطاني 1.3 بالمئة.

وتصدرت الشركات المالية قائمة الأسهم الهابطة في أوروبا في الوقت الذي تخلى فيه المستثمرون عن القطاع الشديد الحساسية للنمو الاقتصادي. وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية 1.7 بالمئة وتراجع قطاع التكنولوجيا بنفس النسبة بعد عمليات بيع في قطاع التكنولوجي االأميركي الثمين.

وسجلت شركات صناعة السيارات الألمانية دايلمر وفولكس فاغن وبي.ام.دبليو أداء يفوق المؤشر داكس حيث استوعب المستثمرون ما بدا أنه نتيجة إيجابية نسبيا لاجتماع مسؤولين تنفيذين بشركات السيارات في البيت الأبيض.

وقفز سهم شاير 4 بالمئة عند الفتح، ثم قلص مكاسبه ليصبح مرتفعا اثنين بالمئة بعد أن وافق مساهمو تاكيدا اليابانية على الاستحواذ على شركة صناعة الأدوية المدرجة في لندن.