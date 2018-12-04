وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.94 بالمئة، الثلاثاء، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر.



وتراجع الفارق بين العائد على السندات الأميركية لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام لأدنى مستوى منذ يوليو 2017.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.23 بالمئة إلى 96.8.



وانخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل اليوان في السوق الخارجية إلى6.8375. وخسرت العملة الأميركية الاثنين 1.07 بالمئة وهو أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية منذ 25 أغسطس.



واستفاد الدولار الأسترالي من عمليات بيع واسعة النطاق للدولار الأميركي، ليرتفع 0.2 بالمئة في المعاملات الآسيوية إلى 0.7368 دولار أميركي.



وأبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر فائدة النقد الرئيسي دون تغيير اليوم في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.



وتكبد الأسترليني خسائر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون على أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن تتمكن من نيل موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من ديسمبر.