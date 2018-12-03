وأبلغ ترامب، في طريق عودته من قمة العشرين في بوينوس آيرس في الأرجنتين، الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "أير فورس وان" أنّه سيبلغ الكونغرس رسميا "إنهاء" اتفاق نافتا "في غضون وقت قصير نسبيا".

وسيؤدي هذا إلى فترة انتظار مدتها ستة أشهر سيتوجب على النواب الأميركيين خلالها الموافقة على الاتفاق الجديد الموقع الجمعة في بوينوس آيرس.

وقال ترامب إن الاتفاقية الجديدة، المعروفة في واشنطن باسم اتفاق الولايات المتحدة - المكسيك -كندا، ستدعم العمالة الأميركية، خصوصا في قطاع السيارات وتحمي الملكية الفكرية الأميركية بشكل أفضل. وتابع "تخلصنا من نافتا، لقد كانت كارثة للولايات المتحدة".

ويقول ترامب، إن اتفاق نافتا الموقع في العام 1994 شكّل ضربة قاتلة لقطاع الوظائف الأميركية.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا إلى اتفاق بعد مفاوضات مطولة بدأت في مطلع سبتمبر. وتوصل الأطراف الثلاثة أخيرا إلى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة وخصوصا في ما يتعلق بالسيارات والزراعة.

وشكل التوصل للاتفاق انتصارا لترامب بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والمتوترة مع مكسيكو وأوتاوا.

وتوقع ترامب ألا يواجه الاتفاق الجديدة مشكلة في الحصول على موافقة الكونغرس، لكن بعض الديموقراطيين، الذين سيسطرون على مجلس النواب في يناير، عبّروا عن شكوكهم.

ووصفت القيادية الديموقراطية نانسي بيلوسي، المرشحة لاستعادة منصبها كرئيسة للمجلس، الجمعة الاتفاق بكونه "عملا جاريا".

وقالت في مؤتمر صحافي "ما ليس في الاتفاق حتى الآن، هو ضمانات الإنفاذ الكافية بخصوص العّمال".

وتابعت "هذا ليس شيئا على ورق (مكتوب) يمكننا أن نقول نعم أو لا عليه"، مشيرة إلى أنّ المكسيك لم تمرر بعد قانونا بخصوص الأجور وأوضاع العمل.

ويستلزم الاتفاق أيضا موافقة برلمانات المكسيك وكندا.