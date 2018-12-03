وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.532 مليون طن مقارنة مع 48.262 مليون في أكتوبر.



وبلغ إنتاج الغاز 62.67 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.09 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 63.64 مليار متر مكعب في أكتوبر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إنه لا يملك أرقاما محددة بشأن التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط، رغم أن بلاده ستواصل مساهمتها في خفض الإنتاج العالمي.

وتتفاوض روسيا مع السعودية بشأن وقت وحجم أي خفض للإنتاج.

وسيعقد المنتجون من أوبك وخارجها اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات النفط من الولايات المتحدة.