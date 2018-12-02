وقالت صحيفة تشاينا ديلي وشبكة "يس جي تي أن" الرسميتان، إن ترامب وشي اتّفقا على عدم فرض أي رسوم جديدة بعد الأول من يناير"، التاريخ الذي كانت الولايات المتحدة تعتزم فيه فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إليها.



من جهته اكتفى البيت الأبيض بالقول، إن عشاء العمل الذي جرى مساء السبت بين ترامب وشي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية، واستغرق أكثر من ساعتين كان "جيّدا جداً"، من دون أن يذكر أي تفاصيل بشأن ما دار خلاله.



وكان هذا الاجتماع منتظراً بشدّة بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.