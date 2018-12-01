ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية، حسين تنهايي، أنه سيتم إعطاء سلع لمستوردين إيرانيين، وسيخصم ثمنها من ثمن صادرات النفط لكوريا الجنوبية فيما سيدفع المستوردون ثمن البضائع للحكومة الإيرانية"، وفقا لرويترز.

وتجري إيران مباحثات مع دول أوروبية بشأن آلية للحفاظ على الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب منه في مايو الماضي وأعاد فرض عقوبات على طهران.

ولا يعتقد الكثيرون أن الآلية التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي ستشمل النفط، وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن الأمر قد يقتصر على البنود الأقل حساسية مثل السلع الإنسانية والغذائية.