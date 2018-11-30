وعلى هامش القمة، سيعقد زعماء مجموعة العشرين اجتماعات منفصلة، أبرزها اجتماع الرئيس الأميركي بنظيره الصيني، حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاق تجاري ينهي أشهرا من الحرب التجارية بينهما بسبب رسوم الصادرات المتبادلة.

وفيما يلي قائمة بالقادة المشاركين في قمة هذا العام:

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون رئيس وزراء كندا جاستن ترودو رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن رئيس البرازيل ميشال تامر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك نائب الرئيس الإندونيسي جوزيف كالا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسيا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.

ومع مرور الوقت وتوالي قمم المجموعة، توسعت النقاشات لتشمل ملفات جديدة مثل التنمية والتغير المناخي ومكافحة الإرهاب.