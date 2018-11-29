وأوضحت الوكالة، أن مجلس الوزراء المصري، أقر إقامة الميناء على مساحة 100 فدان، وسيطلق عليه "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر".

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريا وعن طريق السكك الحديدية.

وبالإضافة إلى ذلك، يهدف الميناء الجديد إلى توفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التسهيلات لتيسير حركة تداول البضائع والحاويات.

وترسو السفن في الموانئ البحرية وتفرغ حمولتها من الحاويات الممتلئة بالبضائع، لكن المشكلة تقع حينما تزداد حركة التجارة وتتكدس الحاويات في الميناء، بسبب الإجراءات وضيق المساحة، الأمر الذي يتسبب أحيانا بفرض غرامات تأخير على الشركات لعدم تسليم بضائعها في الوقت المقرر.

ومن هنا جاءت فكرة الميناء الجاف، التي تقوم على وجود مساحة من الأرض تقع خارج الميناء البحري، وربما خارج المدينة التي يقع فيها الميناء البحري، ويجري نقل الحاويات مباشرة إلى الميناء الجاف بعد وصولها إلى الميناء البحري، تفاديا لفترات الانتظار الطويلة.

وتشهد مصر حركة استيراد وتصدير نشطة يستخدم فيها نحو 6.3 مليون حاوية سنويا، وفق أرقام حكومية مصرية.