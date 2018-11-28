وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تداولات 3970.04 دولار على منصة بتستامب، بعد أن تضررت من جراء موجة بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وخسرت العملة ما يزيد على 70 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 72 بالمئة بخسائر تقدر بنحو 170.8 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 236.6 مليار دولار في منتصف يناير الماضي إلى نحو 65.8 مليار دولار في تعاملات صباح الاثنين.

والبتكوين يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود فيزيائي لها، كما أنها أول عملة رقمية لا مركزية.

ويتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، اعتمد أكثر من 100.000 تاجر وبائع البتكوين كعملة للدفع.

وأشارت تقديرات البحوث، التي تنشرها جامعة كامبريدج ،إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 ملايين مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البتكوين.