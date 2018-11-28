وأشرف رئيس الاحتياطي الفدرالي على زيادة معدلات الفائدة 3 مرات العام الجاري، وفي مقابلة مع "واشنطن بوست" قال ترامب، إن الاحتياطي الفدرالي "مخطئ جدا".



وقال الرئيس الأميركي: "إنهم يرتكبون خطأ لأن لدي حدسا، ويكون أصدق أحيانا مما يصلني من أي شخص آخر"، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وكان ترامب قد اختار باول لترؤس الاحتياطي الفدرالي مطلع العام الجاري، لكنه هاجمه تكرارا لرفعه معدلات الفائدة ،التي يقول إنها تقوض العمل الذي يقوم به لتعزيز الاقتصاد الأميركي.

وتابع ترامب: "أقوم بإبرام صفقات ولا ألقى دعما من الاحتياطي الفدرالي" الذي يقوم بعمل المصرف المركزي.

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع معدل الفائدة الأساسي مجددا في ديسمبر المقبل، سعيا لمنع خروج التضخم عن الهدف المحدد بـ2 بالمئة، وسط سوق وظائف قوي ونسبة بطالة من 3.7 بالمئة هي الأدنى منذ 50 عاما.

وكثيرا ما قلل باول ومسؤولون آخرون من أهمية الهجمات السياسية لترامب، ويقولون إن هذه الهجمات ليس لها تأثير على المداولات السياسية للمصرف المركزي المستقل.