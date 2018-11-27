وبحلول الساعة 1830 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1222.42 دولارا للأوقية (الأونصة). ولم تسجل عقود الذهب الأميركية الآجلة تغيرا يذكر عند 1222.40 دولار للأوقية.



ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الخلاف التجاري بين البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين يوم الجمعة.



وقال والتر بيهاوتش، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الاستثمار ديلون غيدج "إذا لم يتمكن ترامب وشي من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع قمة العشرين، أعتقد أننا سنرى توقفا عن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل".



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.25 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 845.50 دولار.



وقفز البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1143.49 دولار للأوقية. كانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ 15 أغسطس.