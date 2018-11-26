وأوضحت المنظمة في تقريرها، الذي صدر الاثنين، أن النمو التجاري تراجع خلال الربع الرابع من العام 2018 مسجلا 98.6 نقطة، وهو أدنى معدل منذ شهر أكتوبر 2016.

وأشارت إلى أن هذا التراجع انعكس في كل المؤشرات التجارية تقريبا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأشارت التقرير إلى تراجع في طلبات التصدير (96.6 نقطة) وفي إنتاج ومبيع السيارات (96.9 نقطة) وفي المكونات الإلكترونية (93.9 نقطة) والمواد الزراعية الخام (97.2 نقطة).

يشار إلى أن المؤشر السابق (الربع الثالث) بلغ 100.3 نقطة، مع العلم أن المستوى الأساسي للمؤشر هو 100 نقطة.