أبوظبي - سكاي نيوز عربية واصلت عملة بِتكوين هبوطها لتسجل 3843 دولارا، بخسائر تتجاوز 5 بالمئة عن أعلى مستويات، الاثنين، من جراء تجدد عمليات البيع في العملات المشفرة عموما.
وانخفضت العملات المشفرة الأخرى بشكل حاد أيضا، حيث تراجعت عملة منصة إيثريوم 1.6 بالمئة وعملة ريبل إكس.آر.بي بمقدار مماثل في خسائر تحركها حالة المعنويات بدرجة كبيرة.
ووصل أحدث سعر لعملة بتكوين إلى 3880 دولارا لتظل فوق أدنى مستوى للعام 2018، الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وأدى بيع واسع النطاق في العملات الرقمية إلى فقدان أشهر عملة مشفرة في العالم 3 أرباع قيمتها خلال العام الجاري.