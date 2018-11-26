أبوظبي - سكاي نيوز عربية واصلت عملة بِتكوين هبوطها لتسجل 3843 دولارا، بخسائر تتجاوز 5 بالمئة عن أعلى مستويات، الاثنين، من جراء تجدد عمليات البيع في العملات المشفرة عموما.