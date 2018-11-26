وأوضح البيان أنه "بذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول والذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته".

وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد في 2016.

ونقل البيان عن زيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي،قولها "يقدم إكسبو 2020 دبي لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار".

ينطلق إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل نيسان 2021، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 بالمئة من زواره من خارج الإمارات، "وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي"، بحسب البيان.