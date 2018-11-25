وقالت أدنوك، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن المحطة الجديدة ستضمن إمدادات غاز مستقرة إلى الصناعات الرئيسية في أبوظبي والفجيرة.

وتستخدم محطة الطويلة لضغط الغاز، التي تقع على مسافة 50 كيلومترا شمال أبوظبي، ما يصل إلى 450 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز المبيعات يوميا.

وسينقل الغاز إلى محطة الطويلة عبر خط أنابيب "المقطع-الطويلة " الذي أنشأته شركة أدنوك لمعالجة الغاز مؤخرا.

وتتكون محطة الطويلة لضغط الغاز من ثلاث وحدات، بطاقة معالجة لكل وحدة، تبلغ 225 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، وسيتم تشغيل اثنتين من وحدات الضغط، على أن تكون الوحدة الثالثة احتياطية جاهزة للاستخدام.

وتمثل محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي، التي تم استكمالها وفق جدول زمني تطلب ضغط ساعات العمل مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، خطوة مهمة على طريق تحقيق استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي الرامية إلى تعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية.

ويأتي افتتاح محطة الطويلة لضغط الغاز بعد أقل من شهر من اعتماد المجلس الأعلى للبترول لاستراتيجية أدنوك الشاملة للغاز الهادفة لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وإمكانية التحول إلى مصدر له.