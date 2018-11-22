وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1227.25 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما سجلت الأسعار، أمس الأربعاء، أقوى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1230.07 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1227.6 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار اليوم مع تراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن، بعد انتعاش الأسهم العالمية.

في غضون ذلك، سجلت الأسهم الآسيوية أداء متقلبا في تعاملات حذرة، وواصلت الصين خسائرها في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق بشأن تباطؤ النمو العالمي، في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات التجارية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 14.49 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 845 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1149.77 دولار للأوقية.