وأعلن وزير الدولة بوزارة النقل والتنمية العمرانية عمران يحيى يونس عن تدني عدد الرحلات لـ"سودانير" "بنسبة 76 بالمئة، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بتسيير 134 رحلة خلال الست أشهر الماضية ونقل "22157" راكباً.

وأرجع يونس في بيان للبرلمان تدني رحلات الناقل الوطني السوداني، ونقصان عدد الركاب إلى عدم توفر الأسطول، مما تسبب في تقليص الرحلات وتعليق بعض المحطات لصعوبة التشغيل. وفقا لصحيفة "الصيحة".

وبشأن تدعيم أسطول شركة الخطوط السودانية، قال إن شراء طائرتين لتدعيم أسطول "سودانير" عبر تمويل بنك التنمية الإسلامي "جدة" يتوقف على استيفاء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعض مطلوبات البنك.