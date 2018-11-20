وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1224.45 دولار للأوقية.

كما استقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1224.8 دولار للأوقية.

وقال مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونغ كونغ، بيتر فونج : "السوق هادئة جدا اليوم، وتبدو في أجواء أشبه بأجواء العطلات قبل عيد الشكر بالولايات المتحدة".

وأضاف: "تعرض الدولار لبعض الضغوط مما أعطى دعما للذهب".

ويقبع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتعرضت العملة الأميركية لضغوط في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحذر تجاه آفاق النمو العالمي وبيانات محلية ضعيفة، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز الدولار ورفع عوائد السندات، مما يقوض جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.40 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1169.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 854.60 دولار للأوقية.