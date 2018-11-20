ومقابل سلة تضم ست عملات كبرى، هبط الدولار إلى 96.120، وهو أدنى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر، وذلك بعدما هبط بنحو 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر سبتمبر. وكان المؤشر منخفضا 0.3 بالمئة في أحدث قراءة عند 96.208 .

في الوقت ذاته، ارتفع اليورو مقابل الدولار على الرغم من المخاوف بشأن المفاوضات بين بروكسل وروما حول خطط الميزانية الإيطالية. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1452 دولار بارتفاع 0.3 بالمئة بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق.

وظل الجنيه الاسترليني في بؤرة الاهتمام وسط توقعات ببقائه تحت ضغط. وارتفع الاسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2862 دولار بعد هبوطه بنسبة واحد بالمئة الأسبوع الماضي.