ويحاول المتظاهرون إغلاق الطرق السريعة ومنع الوصول إلى مستودعات الوقود في إطار حركة شعبية تعرف باسم "السترات الصفراء" والتي بدأت كرد فعل على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الضرائب على الوقود.

وحسب رويترز، يعتزم المتظاهرون إغلاق الطرق القريبة من ميناء كاليه في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

وأدت مظاهرات مماثلة لأعمال عنف في عدد من المدن الفرنسية في وقت سابق.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، وحاكم محلي في تصريحات نقلها التلفزيون، إن سائقة أصيبت بالفزع عندما رأت محتجين يسدون طريقا في القسم الجنوبي الشرقي من سافوا، فزادت السرعة وصدمت متظاهرة وقتلتها.

وأضاف الوزير أن 16 محتجا أصيبوا بإصابات طفيفة.

وتعتبر الضرائب هي جزء من استراتيجية الرئيس ماكرون لخفض اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري. يرى الكثير من السائقين أن هذه الزيادة رمزا لرئاسة ينظر إليها على أنها منفصلة عن الصعوبات الاقتصادية اليومية للمواطنين.