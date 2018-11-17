ونقلت رويترز عن روحاني الذي يستقبل نظيره العراقي برهم صالح "اليوم تبلغ العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو 12 مليار دولار (سنويا)، وعبر الجهود الثنائية يمكننا زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار".

وأكد الرئيس الإيراني أن: "أمن العراق وتطوره جزء من أمن إيران وتطورها"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين البلدين.

من جانبه، دعا الرئيس العراقي، برهم صالح من طهران، إلى بناء علاقات قوية مع إيران وتطويرها "لأنها ستكون لصالح العراق والمنطقة".

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني "العراق لا ينسى دعم إيران له أيام مواجهة الاستبداد.. ولعبت إيران دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في العراق".

وأضاف الرئيس العراقي "بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق نقف عند استحقاقين، إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، ولا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة". حسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية.