وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1225.29 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من نوفمبر قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7 بالمئة عند 1221.71 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع مرتفعا أكثر من واحد في المئة وهو أفضل أداء له في خمسة أسابيع.

وصعدت العقود الأميركية للذهب ثمانية دولارات، أو 0.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1223 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1176.20 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب تزيد عن خمسة في المئة. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1185.40 دولار للأوقية، مقتربا من مستوى التعادل مع الذهب للمرة الأولى في 16 عاما.

وصعدت الفضة 0.9 بالمئة إلى 14.41 دولار للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب تزيد عن واحد في المئة.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 844.90 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض طفيف.