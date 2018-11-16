وعند الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل، وذلك بارتفاع 87 سنتا، ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50سنتا، ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل. وفقا لوكالة رويترز.

وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات، بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.

وبينما تفكر أوبك في تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 11.7مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس.

وزاد الإنتاج الأميركي بنحو 25 بالمئة، منذ بداية العام الجاري.

والإنتاج الأميركي القياسي يعني أن مخزونات الخام الأميركية سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو عامين.