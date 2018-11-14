وأضافت الشركة لسكاي نيوز عربية أن "الشركات المزودة للوقود في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ملتزمة تعاقديا بالتقيد بكل لائحة عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".

ومن بين العقوبات التي تلتزم بها "توتال"، الامتناع عن تزويد الطائرات الإيرانية في المطار اللبناني بالوقود.

وفي أغسطس الماضي، انسحبت شركة توتال رسميا من إيران، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تعمل في طهران.

وهددت واشنطن أي شركة تتعامل مع القطاع النفطي أو المصرفي الإيراني بالإدراج ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أعلنت أميركا بدء العمل بحزمة العقوبات الثانية على طهران، بعد فرض الحزمة الأولى قبل أشهر، في إطار استراتيجية أميركية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة.