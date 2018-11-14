وقال موقع "اليوم السابع" إن المدينة الصناعية ستقام بالغردقة على مساحة 190 ألف متر مربع، و"تضم العشرات من المصانع الصغيرة ومنتهية الصغر، كمرحلة أولى".

وقال محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، إن أشغال تنفيذ أول مدينة صناعية جارية في محافظة البحر الأحمر، بجانب مدينة الحرفيين غرب مدينة الغردقة، مشيرا إلى أن الافتتاح سيتم في "أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن المدينة الصناعية ستتجاوز تكلفتها الإجمالية 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يضم 126 مصنعا صغيرا ومصانع متناهية الصغر.

وكشف محافظ البحر الأحمر أن هذا المشروع سيفتح العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مصانع صغيرة على مساحات تترواح ما بين 300 و600 متر، ومضاعفتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، كما سيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.

وتستهدف هذه النوعية من المشاريع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة إلى 20 مليون سائح سنويا عام 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد الليالي السياحية من 96 مليون ليلة سياحية في 2009 إلى 140 مليون ليلة سياحية في 2030.