وقالت أسماء بناني مديرة المدفوعات المالية في البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، إن الخدمة الجديدة تهدف إلى تقليص حجم السيولة النقدية المستخدمة في المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي.

ويبلغ معدل تغلغل الهواتف الذكية في المغرب 130 بالمئة، مما يعني أن عدد مشتركي الهواتف الذكية أكبر من تعداد السكان، لكن 56 بالمئة فقط من المغاربة البالغين كان لديهم حسابات مصرفية بنهاية 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشارت إلى أن خدمة الدفع عبر الهاتف،ستسمح للأشخاص بتحويل الأموال، وسداد الفواتير ودفع قيمة السلع والخدمات بشكل فوري باستخدام الهواتف المحمولة.