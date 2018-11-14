وأغلقت العقود الأميركية الأجلة منخفضة 7.1 بالمئة في تراجع لليوم الثاني عشر على التوالي، ليسجل الخام أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017. وجرى التعامل على أكثر من 980 ألف عقد.

وقال تجار إن الهبوط امتداد لما حدث يوم الاثنين بفعل تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تضمنت في فحواها ضغطا على منظمة أوبك لإثنائها عن المضي قدما في خفض الإمدادات لدعم السوق.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 4.24 دولار، أو ما يعادل 7.1 في المئة، لتبلغ في التسوية 55.69 دولار للبرميل، مسجلة أكبر تراجع يومي منذ سبتمبر أيلول 2015.

وخسر الخام الأميركي 28 بالمئة، منذ أن بلغ مستوى ذروة في أوائل أكتوبر.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 4.65 دولار، أو ما يعادل 6.6 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 65.47 دولار للبرميل، مسجلا أكبر خسارة يومية منذ تموز.

وخسر برنت 25 بالمئة منذ بلوغه أعلى مستوى في أربع سنوات في أوائل أكتوبر، علما أن الخام الآن عند مستويات لم يبلغها منذ مارس.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يوميا العام القادم، بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عما توقعته الشهر الماضي، في رابع خفض متتال لتوقعاتها.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى أن إنتاجها النفطي شهد مزيدا من الارتفاع في أكتوبر بواقع 127 ألف برميل يوميا إلى 32.90 مليون برميل يوميا.