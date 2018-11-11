ويعد يوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، متخطيا يوم التسوق في الولايات المتحدة، المعروف باسم "الجمعة السوداء".

وأتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولي من "يوم العُزاب"، بزيادة نحو 21 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان. وتركز الإقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات.

وتجاوزت الشركة مبيعات العام الماضي قبل الرابعة بعد الظهر بقليل، لكن الوتيرة أبطأ من العام الماضي، حين جرى تحطيم الرقم القياسي للعام 2016 أربع ساعات مبكرا عن ذلك عند الظهيرة.

وقال محللون، إنه رغم استمرار النمو القوي، فمن المرجح أن تواجه المبيعات عوامل اقتصادية غير مواتية، ومنافسة جديدة من مناسبات تسوق أخرى.

ونقلت رويترز عن بدرو يب، من شركة الاستشارات أوليفر وايمان "مع تزايد عدد مناسبات الترويج سنويا فإن 11/11 (يوم العُزاب) لن يصبح الفرصة الوحيدة للحصول على أسعار رخيصة.

وأضاف قائلا: "رغم ذلك، فإن العملاء الذين يستمتعون بالتسوق في ذلك اليوم مازالوا أكثر ممن لا يجدون متعة في ذلك."

وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأميركية مارية كاري، وفنانة يابانية تقلد بيونسيه، إلى جانب عرض لسيرك دو سوليه.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما.

وأوضحت المجموعة في سبتمبر الماضي، أن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.