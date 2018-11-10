وأوضح الملا في بيان نقلته وسائل إعلام المصرية، أنه من المخطط تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ضوء التوسع الجاري في توقيع اتفاقيات البحث وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشروعات الكبرى لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأكد أن إقبال الشركات العالمية الكبرى على التنقيب عن الغاز والنفط في مصر "يمثل رسالة واضحة على ثقتها في تحسن مناخ الاستثمار في البلاد، بفعل الإصلاحات التي تم تنفيذها".

وأشار الوزير إلى الاستمرار في طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، موضحا أنه جرى إغلاق مزايدة هيئة البترول لعام 2018 للبحث عن الطاقة في 11 منطقة في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، كما لفت إلى أن الوزارة تجري حاليا تقييما للعروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

وقال إن تقييم العروض بالنسبة لـ"مزايدة إيغاس" سيبدأ في نهاية الشهر الجاري، عقب إغلاق باب تلقي العروض في المزايدة العالمية لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز في 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وأضاف أن العمل جار على طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر للمرة الأولى في نهاية هذا العام، ووضع هذه المنطقة على الخريطة الاستثمارية لصناعة البترول.

وشهدت السنوات الأربع الأخيرة توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة في مصر، يتوقع أن تساهم نتائجها في زيادة احتياطي وإنتاج البلاد من البترول والغاز.