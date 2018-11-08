وأوضح السفير أن ذلك يأتي وفقا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن سوركوش قوله إن الإعلان الرسمي عن التصفير الجمركي صدر الخميس خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية في القاهرة.

وكانت مصر والاتحـاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى)، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 عاما.

وقال سوركوش إن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبى و‫مصر تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الجانبين.