ويعتبر المصنع سودانيّا أنشئ باستثمار عربي بمشاركة كل من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والشركة العربية للاستثمارات الصناعية، ومصرف التنمية الصناعية، والهيئة العامة للإمدادات البيطرية وولاية جنوب دارفور.

ويهدف المصنع إلى المساهمة في خدمة الصحة العامة وتنمية قطاع الثروة الحيوانية في السودان والمنطقة العربية والإفريقية، عن طريق الابتكار والبحث والتطوير اسهاما منه في دفع عجلة التنمية في السودان، وزيادة عائد الصادرات وتعزيز مكانة الصناعة، من خلال تشييد أكبر مصنع للأدوية البيطرية والبشرية.

ويتكون المصنع من ثلاثة خطوط إنتاج: خط المحقونات لإنتاج 900 ألف لتر، وخط الشرابات لإنتاج مليون وثمانمائة ألف لتر، وخط المساحيق والكبسولات والأقراص لإنتاج (180) ألف كيلو.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة أن المصنع يعمل حاليا ب بـ60 بالمئة من طاقته الإنتاجية بإنتاج 40 صنفاً دوائياً،