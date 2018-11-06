وقال العنداري خلال مؤتمر إن التنقيب الذي سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات. سيجري عبر كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال.

وكانت السلطات اللبنانية وافقت في مايو على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط الذي جرى فيه اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية الكبرى منذ عام 2009.

وسيحفر الكونسورتيوم أول بئر بحرية في لبنان بحصة نسبتها 40 بالمئة، مقابل 40 بالمئة لإيني و20 بالمئة لنوفاتك.

ويأمل لبنان أن يؤدي تطوير قطاع النفط والغاز إلى توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. لذلك، تنص عقود التنقيب والإنتاج على أن يشكل اللبنانيون 80 بالمئة من العمالة التي سيوظفها الكونسورتيوم، مع إعطاء أولوية للموردين والمقاولين المحليين.

لكن الجدوى التجارية للاحتياطيات المحتملة تعتمد على الأسعار في سوق الطاقة والقدرة على إيجاد زبائن بجانب تكلفة تشييد البنية التحتية اللازمة للتصدير.