ويعني هذا الإعفاء أن هذه الدول الثماني، سيسمح لها بمواصلة شراء الخام من إيران لمدة 6 أشهر فقط، بعد سريان العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاعات الطاقة الإيرانية.

والدول المعفاة هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، وهم من كبار زبائن إيران العضو بمنظمة "أوبك".

وقال بومبيو، إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني، مما قلص مبيعات طهران أكثر من مليون برميل يوميا.

وأكد الوزير الأميركي أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني "دون هوادة"، حتى يغير سلوكه "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو: "إذا حاولوا الالتفاف على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف نشاطهم. إن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سيزداد اعتبارا من الآن".

وأضاف: "على الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تفهم أننا سنطبق العقوبات بشكل صارم".

وأعادت واشنطن الاثنين فرض العقوبات التي كانت رفعتها بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي.