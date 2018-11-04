وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن الإنتاج في حقل (فيشخابور)، القريب من مدينة دهوك، زاد بمعدل 50 ألف برميل يومياَ.

وتابعت أن هذه الزيادة "تعوض عن النقص الحاصل في حقل (تاوكي) القريب من بلدة زاخو، الذي انخفض إنتاجه منذ يوليو 2017 من 107 آلاف برميل إلى 80 ألف برميل يومياَ فقط".

وأضاف البيان أن حكومة الإقليم أقامت محطة ضخ للبترول في بلدة شيخان بمحافظة دهوك، من شأنها رفع قدرة أنابيب التصدير في الإقليم بواقع 900 ألف برميل يوميا، موضحا أن الإقليم بات قادرا الآن على تصدير 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا.