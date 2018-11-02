واستقر المعدن الأصفر عند 1232.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش.

وقفزت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 26 أكتوبر عند 1237.39 دولار للأوقية يوم الخميس مع تراجع الدولار.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1235.1 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 865.80 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 27 يونيو عند 866.30 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1099.90 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.72 دولار للأوقية.