وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن المحطة، التي ستبلغ قدرتها 2250 ميغاوات، سيتم بناؤها في محافظة الأقصر.

وتسعى مصر لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الحيوي، الذي تأثر بقوة في السنوات التالية لاحتجاجات يناير 2011.

وفي سبتمبر الماضي وقعت عقدا قيمته 352 مليون دولار مع "سيمنز" لإدارة 3 محطات عملاقة للكهرباء تم تشييدها لسد فجوة في حاجات البلاد من الكهرباء.

وفي يوليو الماضي افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محطات الكهرباء التي شيدتها "سيمنز"، بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار).

وشرعت مصر في بناء المحطات في وقت كانت تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، واضطرت مصانع إلى الإغلاق لأشهر في ذلك الحين.