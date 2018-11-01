ورغم ذلك، لا يزال الذهب يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري له منذ يناير الماضي، بمكاسب نسبتها 1.7 في المئة في أكتوبر. ومن شأن ذلك أن يضع نهاية لموجة هبوط استمرت 6 أشهر، بفعل تقلبات سوق الأسهم، وهي أطول موجة خسائر من نوعها منذ الفترة بين أغسطس 1996 ويناير 1997.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.8 في المئة إلى 1213 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (17:34) بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر عند 1211.52 دولار للأوقية.

وأفادت رويترز بتراجع العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 10.30 دولار، (0.8 في المئة)، لتبلغ عند التسوية 1215 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا، بينما تعافت أسواق الأسهم بعد شهر صعب.