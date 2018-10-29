ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، الأحد، فإن السد ويطلق عليه اسم "رب" بني بولاية أمهرا جنوبي منطقة غوندر، ويصل طوله 800 مترا ويصل ارتفاعه 73.5 مترا وتكلف بناءه 4.6 مليار بر (150 مليون دولار).

وذكرت الوكالة، أن السد تم بدء العمل فيه منذ عام 2000 وتوقف لصعوبات مختلفة في منطقة "جندر"، مشيرة إلى أن الغرض من السد هو ري 50 ألف فدان بالقرب من بحيرة تانا.

ويتمتع السد بقدرة استيعاب 234 مليون متر مكعب من المياه، والذي يمكن من تنمية 20 ألف هكتار من الأراضي عن طريق الري.

ويقع السد على نهر رب أحد روافد النيل الأزرق شرقي بحيرة تانا، وأحد 7 أنهار دائمة الجريان إلى البحيرة، بالإضافة إلى 60 رافدا موسميا أخر تصب في بحيرة تانا، التي تمد النيل الأزرق بحوالي 3.7 مليار متر مكعب.

يذكر أن إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة، مما أدى إلى اندلاع أزمة في العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب خلافات على حصص مياه النيل التي قد تتأثر بالمشروع العملاق الذي لم ينته بعد.