وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا في مؤتمر عقده الجمعة إنه في "وضع الإصلاح" الاقتصادي، وذلك مع سعيه لجذب مليارات الدولارات من مستثمرين أجانب.

ويريد رامابوسا أن يجذب استثمارات جديدة بمئة مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وقد حصل بالفعل على تعهدات بنحو 35 مليار دولار. وفقا لرويترز.

وقالت ناسبرز الجنوب أفريقية للتجارة الإلكترونية إنها ستستثمر 4.6 مليار راند (315 مليون دولار)، خلال السنوات الثلاث المقبلة في أنشطة تكنولوجية ولتمويل شركات تكنولوجيا مبتدئة.

كما أعلنت شركة اسبن المتخصصة في صناعة الدواء إنها ستستثمر 3.4مليار راند لإنتاج مستحضرات تخدير بمصنعها في بورت إليزابيث.