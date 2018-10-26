وأدلى أردوغان بهذا التصريح في كلمة لقادة حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة التركية أنقرة، وفق ما ذكرت رويترز.

وخسرت العملة التركية حوالي ثلث قيمتها أمام الدولار هذا العام، بسبب مخاوف تتعلق بنفوذ أردوغان على السياسة النقدية، وخلافات مع واشنطن.

وأبقى البنك المركزي التركي، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بعد زيادة حادة بلغت 6.25 نقطة مئوية الشهر الماضي.



وقفز التضخم إلى حوالي 25 بالمئة في سبتمبر، مقارنة مع مستواه قبل عام، مسجلا أعلى مستوى في 15 عاما، ومرتفعا كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 5 بالمئة.