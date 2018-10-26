وأعلنت الشركة الفرنسية عن هذا القرار في بيان أصدرته بالتزامن مع استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس مديرها كارلوس غصن في القصر الملكي بمراكش (جنوب) برفقة وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي.

ودشّنت شركة رينو في 2012 ثاني مصنع لها بالمغرب في مدينة طنجة (شمال)، والذي ينتج سنوياً 300 ألف سيارة من علامة "داسيا" المنخفضة الكلفة.

ونقلت فرانس برس عن العلمي قوله "إنّ مضاعفة الانتاج في مصنع الشركة بالدار البيضاء "هامّ جدا، وسيمكّن من رفع إنتاج سيارات رينو المصنّعة في المغرب إلى 500 ألف سنوياً، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة بيجو".

وأضاف وزير الصناعة المغربي "إنّنا نتقدّم بخطى تتجاوز أهداف هذا المخطط".

وأطلقت شركة رينو العام الماضي مخطّطاً استراتيجياً يهدف إلى بيع 5 ملايين سيارة سنوياً في العالم، بحلول العام 2022.