وذكر الوزير في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية إن الشركات الأميركية استحوذت على معظم الصفقات الموقعة.

وشملت الاتفاقيات استثمارات في مجالات تكرير النفط والتقنيات البترولية والصناعات الكيميائية، إضافة إلى اتفاقيات في الصناعات التحويلية.

وتختتم الخميس أعمال المنتدى الاقتصادي الضخم، وسعى لاستكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية.

وتهدف المبادرة، التي شارك فيها الآلاف من مختلف دول العالم، إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة، التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة في السعودية قد كشف عن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار، في إطار جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل.