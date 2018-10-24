وأقرت هذه المساعدات خلال المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية، حول التعاون التنموي للعام الحالي، التي اختتمت الثلاثاء في برلين.

وبحسب فرانس برس، قال بيان حكومي أردني، إن المحادثات تمخض عنها توقيع محضر للمحادثات، تضمن تخصيص ما مجموعة 462 مليون يورو كمساعدات جديدة من منح ومساعدات فنية، وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية، ومنح لدعم اللاجئين السوريين.

ووقع الاتفاق عن الجانب الأردني، وزيرة التخطيط ماري قعوار، وعن الجانب الألماني مارتن ياغر، وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادية الألمانية.

وبعدما أشادت بـ"الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا"، قدمت قعوار "شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن، والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين".

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، ودينا عاما يبلغ نحو أربعين مليار دولار، فضلا عن الشح في الموارد الطبيعية، إلى حد كبير على المساعدات، خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان، أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.