وهبط الدولار 0.32 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 112.45 ين وانخفض ثمانية نقاط أساس مقابل الفرنك السويسري وجرى تداوله في أحدث قراءة عند 0.995 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات بنحو عشر نقط أساس خلال اليوم ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 95.927.

ارتفع اليورو 0.1 بالمئة وبلغ في أحدث تعاملات 1.1473 دولار.