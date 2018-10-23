وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، الثلاثاء، في بيان: "جرى الاتفاق على أن تودع السعودية 3 مليارات دولار لمدة عام واحد، كدعم لميزان المدفوعات".

وأضاف: "كما تم الاتفاق على أن السعودية ستقدم تسهيلا بتأجيل مدفوعات لاستيراد النفط بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لمدة عام. هذا الترتيب سيظل قائما لثلاث سنوات وستجري مراجعته بعد ذلك الحين".

وحضر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التي انطلقت في الرياض، الثلاثاء.

وينظم المبادرة صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية.