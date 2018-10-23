وأفادت "رويترز" أن الأمير قال للصحفيين: "عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".

وحضر ولي العهد جلسة في المؤتمر، وقالت "فرانس برس" إن الأمير محمد بن سلمان وصل رفقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الوليد بن طلال، لكنهم غادروا القاعة الرئيسية معا.

وانطلقت في الرياض، الثلاثاء، أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للمملكة، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية.

وفي الكلمة الافتتاحية للمبادرة التي تستمر 3 أيام، أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار.

واعتبر الرميان أن هذا الحدث "منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، وضمان أن يكون الاستثمار مساهما رئيسيا في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة".

وأضاف: "تمثل المبادرة أيضا فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم".