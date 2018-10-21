ويأتي الإعلان المثير عن دخول سوق المال فيما يمنع القانون الأميركي المؤسسات المالية من التعامل مع شركات الماريغوانا كما يحظر قبول ودائعها وفتح حسابات لموظفيها.

وجرى السماح لشركة "أورورا" بدخول البورصة بالنظر إلى كونها مؤسسة غير أميركية، ومع ذلك، لن يُسمح لها بإدراج الأسهم.

وكانت كندا أقرت في وقت سابق قانونا يتيح استخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية، لكن هذه المادة المثيرة ما تزال محظورة في الولايات المتحدة بالرغم من الترخيص لها في بعض الولايات.

وفي حال قبلت بنوك أميركية ودائع من مؤسسات تعمل في الماريغوانا، فإن القانون يتعامل معها بمثابة مصارف متورطة في عمليات لغسيل الأموال.

وبسبب هذه القيود، يضطر مشترو الماريغوانا في بعض الولايات الأميركية إلى الدفع نقدا عوضا عن استخدام البطاقات البنكية، تفاديا للمشكلات القانونية والمصرفية.

ويرجح خبراء اقتصاديون أن يؤدي التشريع الكندي إلى إقبال المستثمرين على قطاع الماريغوانا بالنظر إلى حجم الإقبال المتوقع.

ويقول المدافعون عن تشريع الماريغوانا إن هذه الخطوة تقطع الطريق على الاتجار السري في المادة من قبل العصابات والشبكات الإجرامية.